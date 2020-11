Koně, kteří pomáhají, nyní potřebují pomoci. Česká hiporehabilitační společnost obnovila sbírku

Druhá vlna epidemie koronaviru je podle České hiporehabilitační společnosti pro střediska mnohem těžší než ta první. „Střediska již nemají mnoho rezerv, personální opatření již udělala a nařízení druhého nouzového stavu jsou mnohem přísnější než v první vlně. Střediska musela zastavit provoz úplně, takže opět chybí peníze,“ popisuje předsedkyně společnosti Věra Lantelme-Faisan.

„Chybí peníze za tržby od klientů. A protože se problémy projevily i u firem, přišli jsme i o možnosti získat sponzorské příspěvky,“ potvrzuje vedoucí terapeutka Vanda Casková ze střediska Epona Brno, které obvykle během roku navštěvuje i dvě stě padesát klientů, od kojenců až po seniory.

Hiporehabilitační společnost vybrala 42 500 korun, není to ale zdaleka dost

Česká hiporehabilitační společnost se proto rozhodla pro další sbírku. „Sice má velkou podporu například na Facebooku, ale žádné částky nepřibývají,“ říká Lantelme-Faisan s tím, že zatím lidé přispěli částkou 42 500 korun. Z jarní sbírky mohla společnost mezi sedm středisek, která žádala o pomoc, rozdělit 70 tisíc korun.

„Zima je u středisek hiporehabilitace vždy náročným obdobím i bez karanténních opatření. Jsme při naší práci závislí na počasí, klientů je i méně. Většina středisek si během roku vytváří finanční rezervy právě na zimní období. Což se letos kvůli karanténním opatření zcela nepovedlo,“ vysvětluje Casková.

Při druhé vlně chyběla výjimka umožňující provoz center

Na jaře mohla některá střediska fungovat díky výjimce ministerstva zdravotnictví a dodržování hygienických pokynů. „Šlo nejen o nošení roušek, ale o důslednou dezinfekci povrchů, jednorázové rukavice, jednorázové podložky pod klienty,“ říká vedoucí hiporehabilitací sdružení SRAZ z Toulcova dvora v Praze Monika Šťastná Kohoutová. Tam ročně dochází asi 120 stálých klientů, většinou dětí. V Toulcově dvoře na ně čeká osm huculských koní, z nichž už pět složilo specializační zkoušky pro hipoterapii.

Od 19. října střediska výjimku neměla. Částečně mohla začít fungovat až od 21. listopadu. „Díky rozvolnění opatření mohou od tohoto týdne klienti s koňmi mimo střediska, třeba do přírody nebo do parku. A to maximálně v šesti lidech,“ doplňuje Lantelme-Faisan.