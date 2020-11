Do konce října se podle policejních statistik vloupali zloději do více než tisíce chat, na místě někdy i přespí

„Za prvních deset měsíců v tomto roce evidujeme celkem 1064 vloupání do chat,“ sdělil České televizi mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. V porovnání s minulým rokem, kdy se lupičům podařilo vykrást o necelých sto chat více za pouhých osm měsíců, se jedná o pokles.

Ačkoliv zloději vykrádají chaty především v zimních měsících, policisté přesto řeší případy celoročně. „Případy vloupání do víkendových chat řešíme průběžně celý rok, nejinak tomu je tedy i po letní sezoně, kdy od 1. září evidujeme nejméně 25 takových případů,“ uvedla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Právě Středočeský kraj eviduje dlouhodobě vykradených chat nejvíc. Jak informoval server Bezpečný Středočeský kraj, od začátku roku do konce května měl tento region hlášených téměř 200 vykradených chat. „Za letošní rok byla u případů vloupání do chat způsobena škoda téměř šest milionů korun,“ doplnila Schneeweissová. Druhý nejvíc zasažený kraj byl letos v období od ledna do května Ústecký s 84 případy vloupání do chat.