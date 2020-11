Jermanová vzdala kandidaturu do výboru kraje. Mluví o mediálním honu

Do placené funkce, jež podle nepsaných dohod náleží opozici, ji navrhlo hnutí ANO. Zástupci budoucí koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj nominaci Jermanové kritizovali a upozorňovali na to, že ji nemusejí zastupitelé zvolit.



Končící hejtmanka označila počínání koalice za „předehru kampaně před blížícími se parlamentními volbami a nástroj protibabišovské rétoriky, která nezohledňuje zájmy běžných českých občanů“.



„Nechci být součástí tohoto mediálního honu, proto jsem se rozhodla na zmíněný post nekandidovat. Svou opoziční práci budu dělat ráda, odpovědně a s plným nasazením, i bez toho, abych zastávala funkci předsedkyně kontrolního výboru,“ uvedla v prohlášení.



Lídr ODS Martin Kupka rozhodnutí končící hejtmanky přivítal, její vyjádření ale kritizoval. Podle něj zbytečně přilévá olej do ohně. „To rozhodnutí vítám, ale naprosto odmítám, že by se mělo jednat ze strany koalice o jakýkoli předvolební boj,“ řekl. Podobně se vyjádřil také lídr Pirátů Jiří Snížek. „Vítám, že naše výzva byla vyslyšena,“ uvedl. Dodal, že má již naplánovanou schůzku s předsedou klubu ANO Martinem Hermanem, na níž se bude zajímat o to, koho ANO navrhne místo Pokorné Jermanové. „Ten by snad měl být zvolen,“ dodal.

Opozice pochybovala o šanci Jermanové na zvolení

Předseda STAN Vít Rakušan v úterý napsal, že každý zastupitel hlasuje podle svého svědomí, a tak si nemyslí, že pro Jermanovou volba dopadne dobře. Nová koalice podle něj chce dát opozici v kontrolním výboru většinu, zároveň by však ráda podpořila i jejího předsedu. „V případě paní Jermanové ale vážně pochybuji o její šanci na zvolení, byť platí výše napsané, chceme být jiní a dělat to jinak. Bohužel, je symbolem,“ napsal Rakušan na Facebooku.



Podle Jermanové šlo o nepatřičný zásah do opoziční práce a lustrování jejích kandidátů. Připomněla, že ve volbách v kraji získala čtvrtý největší počet preferenčních hlasů. „Troufám si říci, že jsem získala od voličů silný mandát. Současné kádrování, které dělají koaliční strany, považuji za opovrhování voliči a povyšování zájmů koalice nad vůlí Středočechů,“ dodala.

Kandidátka na hejtmanku Petra Pecková (STAN) ve středu uvedla, že koalice nebude nominaci ANO v žádném případě kádrovat. „Rozhodně nebudu žhavit dráty do ANO a prosit je, aby nominovali někoho jiného. To, koho nominovali, svědčí něco o ANO, ne o nás,“ dodala. Podotkla však, že navržení Pokorné Jermanové musí stejně jako nominace do ostatních výborů a komisí projít hlasováním.