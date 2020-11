Elektronické dálniční známky se mají prodávat od 1. prosince, hlavně v e-shopu, ale i na poště a benzinkách Čepra

„Budou si moci pořídit elektronickou známku prostřednictvím osobního kontaktu na vysoutěžených pobočkách České pošty a čerpacích stanic Eurooil, které jsou pod kontrolou státního podniku Čepro,“ uvedl Havlíček. Známky bude možné pořídit osobně také na hranicích, to je podle ministra určeno hlavně pro cizince.

Stát by chtěl elektronické dálniční známky prodávat především na svém e-shopu na webu edalnice.cz . Bude ale také možné nechat si nákup zprostředkovat. Lidé, kteří nebudou chtít využít e-shop, budou mít v prvních měsících dvě možnosti.

Elektronické roční známky přitom budou mít volitelný začátek platnosti, budou tedy platit například od 27. března do 26. března dalšího roku.

Dálniční známky s číslem 2020 jsou poslední, které budou muset řidiči komplikovaně strhávat a seškrabávat z čelního skla svého auta. Od prosince je vystřídají elektronické viněty. Stejně jako tomu bývalo u nalepovacích kuponů, by měly být elektronické známky v prodeji od 1. prosince, nic se však nemění na tom, že roční kupony z roku 2020 platí až do konce ledna 2021.

Před začátkem platnosti známky – při využití devadesátidenního předprodeje – ale bude možné měnit vše. „Můžete změnit jak SPZ, tak datum, od kterého chcete vyjet. Je to v případech, že plánujete vyjet na dovolenou, myslíte si, že pojedete první týden v srpnu a může se vám stát, že pojedete až druhý týden,“ ujistila Bartáková.

Řidiči se známkou si budou muset při nákupu dát velký pozor, zda zadávají správně požadované údaje a hlavně registrační značku. Oprava po začátku platnosti známky nebude možná, varovala Bartáková. Při nákupu na poště nebo benzince bude možné údaje změnit, ale jen do 15 minut od zakoupení.

Ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury Lucie Bartáková dodala, že v budoucnu by mohli nákup známky zprostředkovat i další prodejci, nebude to ale hned. „Projevili zájem, proběhly předběžné tržní konzultace. Jsme s nimi v jednání. Plánujeme jejich zapojení od druhého kvartálu příštího roku,“ upřesnila.

Pověřený ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek naznačil, že termín zahájení prodeje elektronických dálničních známek 1. prosince nemusí být stoprocentně platný, je však přesvědčen, že se opravdu stihne. „Práce běží uspokojivě a podle harmonogramu, takže vše nasvědčuje tomu, že 1. prosince s prodejem opravdu začneme,“ podotkl s tím, že nyní začnou zátěžové a bezpečnostní testy.

E-shop nakonec stál 128 milionů, řekl Havlíček

Kromě toho, aby měl známky kde prodávat, se stát stará také o to, aby dokázal kontrolovat, že je lidé opravdu mají. Na to, aby po dálnicích nejezdili lidé, kteří poplatek neuhradili, budou dohlížet jednak policisté a celníci, kteří na to dostanou nové přístroje, ale také bývalé mýtné brány.

„Brány, které nám zůstaly po mýtu, budeme sdílet, využívat je ve prospěch supervize mýta a zároveň tomuto systému,“ nastínil Havlíček.

Ministr připustil, že se díky elektronickým dálničním známkám stal hlavou resortu dopravy. Jeho předchůdce Vladimír Kremlík musel letos v lednu skončit kvůli soutěži na e-shop, přes který se budou známky prodávat. Část veřejnosti projekt připravený v Kremlíkově éře kritizovala jako předražený.