Senátoři za TOP 09 vystoupí z klubu STAN, oslabí ho tak před volbou předsedy horní komory

O postavení senátorů za TOP 09, jejichž počet se v říjnových volbách rozrostl ze dvou na čtyři, se začalo spekulovat, jakmile byly výsledky voleb zřejmé. Nyní už je jisté, že bude klub STAN mít o čtyři členy méně, než se předpokládalo, bude tedy pouze 25členný.

Není přitom zřejmé, kam se chtějí senátoři za TOP 09 uchýlit. Pro založení nového klubu by jich muselo být pět, možnost tedy je domluvit se s některým z dalších nově zvolených senátorů, spekulovalo se ale také o jejich přestupu do klubu ODS. V tom případě by se síly mezi kluby STAN a ODS v Senátu vyrovnaly – tak tomu bylo i v posledních dvou letech.

Podle Tomáše Czernina by ale případný vstup do jiného klubu nebyl bez podmínek. „Chci, aby TOP 09 byla minimálně v názvu subjektu, v němž budeme,“ řekl.