Senátní duel na Královéhradecku: O křeslo v horní komoře se utkají Jiří Mašek a Jan Holásek

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola a kteří tak mají reálnou šanci stát se zákonodárci v horní komoře parlamentu. V obvodu číslo 45 – Hradec Králové se utkají lékař a poslanec Jiří Mašek (ANO) s právníkem a zastupitelem města Hradec Králové Janem Holáskem (za HDK+TOP+SE+Z+LE). Mašek postoupil do druhého kola s 19,51 procenta hlasů, pro Holáska hlasovalo 16,91 procenta voličů. Volební účast dosáhla 42,56 procenta. O tom, kdo z kandidátů nakonec místo v Senátu získá, se rozhodne ve druhém kole, které bude v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.