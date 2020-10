Zimolovo hnutí Změna 2020 ve volbách pohořelo. V Jihočeském kraji získalo necelá dvě procenta

Jeho kolegové prý měli „obrovský“ strach z toho, že kdyby se spojily kandidátky ČSSD a Změny 2020, mohli by přijít o lepší místa na kandidátce. „Anebo by dokonce třeba ve volbách mohli lidé vykroužkovat své oblíbené osobnosti a starosty. Převládl strach, že by na ně nemusel mandát zbýt. Byl jsem z toho velmi smutný, protože myslím, že jediná šance pro sociální demokracii je dnes právě v tom otevřít své kandidátky nezávislým osobnostem,“ řekl Zimola. Hnutí Změna 2020 si s dalšími kolegy z ČSSD dal zaregistrovat loni.

V květnu jemu i Mrvkovi zaniklo členství v ČSSD, když vstoupili do Změny 2020. Do té doby byl předsedou hnutí David Slepička. Hamáček před krajskými volbami uvedl, že přechod do jiné strany byl Zimolovou volbou.