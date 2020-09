Jak bude Praha vypadat zítra? IPR představil novou podobu hlavního města

Do Vltavské filharmonie se bude nejlépe dostávat vlakem. A to třeba i přímo z letiště. Podle nových plánů by totiž dráha měla ústit přímo tam. Hned za ní vznikne nová obytná čtvrť Bubny-Zátory.

„Měla by to být čtvrť, která by měla umožňovat to paradigma toho města krátkých vzdáleností. Kde můžete bydlet, pracovat i se rekreovat,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).