Sokolovská uhelná přestala likvidovat kaly u bývalé chemičky, vyveze je do zahraničí

Sokolovská uhelná postupně zpracovala 50 tisíc tun kalů. Většina vznikla jako odpad z rafinérské výroby u Ostravy.

Na likvidaci ropných lagun a kalů čekají místní desítky let. Přilehlé městské části trápil dlouho hlavně intenzivní zápach, který z nich vycházel. Teď už zbývá z míst odvézt posledních 20 tisíc tun odpadu.

Společnost AVE by to podle smlouvy se státem měla stihnout do konce roku. Chemikálie začala vozit do zahraničí. „V České republice totiž neexistuje odběratel, který by kaly byl ochotný přijmout,“ vysvětlila mluvčí společnosti AVE Pavla Ivácková.

Postupně přijde o práci tisíc lidí

Společnost nyní čeká masivní propouštění. Například na velíně, odkud se výroba řídila, pracovalo v dobách největší slávy na jedné směně i více než třicet lidí. Včetně dispečera Josefa Pracha. „Je to smutný, že po těch letech tady musí člověk skončit,“ posteskl si Prach.

„Emisní povolenky jsou neustále dražší, zatímco cena elektřiny se příliš nemění a nevychází to ekonomicky,“ uvedl k propouštění hlavní inženýr Sokolovské uhelné Stanislav Kapr. Prvních dvě stě lidí už výpovědi dostalo. V příštích měsících přijdou o práci stovky dalších.