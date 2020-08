Druhá verze eRoušky bude fungovat stoprocentně, slibuje Dzurilla. Aplikaci si ale musí stáhnout víc než polovina Čechů

„Verze 1.0 nebyla úplně funkční,“ přiznává Dzurilla. „Omezení, které operační systémy měly, dnes už povolují a tím pádem bude verze 2.0 stoprocentně fungovat,“ vysvětluje.

Vývojem ale podle něj prošel také koncept aplikace. „Nebude sloužit k trasování kontaktů, ale bude to aplikace víceméně sloužící k varování,“ říká. Uživatelé tak už na eRoušce nenajdou přehled anonymních kontaktů, měly by jim chodit varovné zprávy – například v okamžiku, kdy aplikace zaznamená, že člověk stál delší dobu vedle někoho, kdo měl později pozitivní test. Její součástí by měly být taky informace o vývoji nákazy.