Úředníci chtějí, aby samoživitelky přinesly nájemní smlouvy partnerů, s nimiž se rozešly. Jinak nepomohou s bydlením

Zpřísnění požadavků pro vyplácení příspěvku na bydlení mělo stát uchránit před tím, aby peníze vyplácel lidem, kteří sice mají různé trvalé adresy, fakticky ale žijí společně a také společně hradí náklady. Ukazuje se však, že nové pravidlo platné od počátku prázdnin dopadlo i na samoživitele a samoživitelky, kteří si s bývalým partnerem nerozumí.

O příspěvek na bydlení přišla například Marta Šámalová poté, co se jí nepodařilo sehnat potvrzení, kde žije její expartner. „Mám s otcem dětí rozpory a nedal nám potřebný papír,“ uvedla. To, jak stát postupuje, označila za „bič na maminky samoživitelky“.

Upozornila, že pár, který by se snažil stát oklamat, žil ve společné domácnosti a tvářil se, že bydlí každý zvlášť, by dopadl lépe. „Snáze si to napíšou,“ míní. Podpořila ji i opoziční poslankyně Olga Richterová (Piráti). „Když se s někým rozejdete z důvodu, že vás bije, tak nebude úplně snadné od něj získat jeho současnou nájemní smlouvu,“ poukázala.

Podle organizací, které rodinám pomáhají, by si úřady mohly informace ověřit samy z dokumentů, které mají k dispozici. „Klientky, kterých se to týká, doložily například rozsudky o svěření do péče, stanovení výživného nebo to, že v nájemní smlouvě není uveden otec,“ zdůraznila Karolína Žitková z organizace Společnost Tady a Teď.