Pocit, že máme upršené a studené léto, neodpovídá realitě, říká klimatolog. Lehký nadprůměr se udrží i v srpnu

Začátek roku podle Tolasze zásadně nevybočoval z tendencí uplynulých let. „Bylo to teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné období. S výjimkou února, který byl srážkově mimořádně nadprůměrný. Ale jinak se v podstatě neudálo nic zvláštního a očekávali jsme, že to bude pokračovat dál,“ řekl s tím, že konec období sucha byl pro něj překvapením.

Zejména červen byl, co se týče srážek, nadprůměrný. „V průměru jsme naměřili 180 % srážkového normálu na území ČR. Na některých stanicích dokonce spadlo více než 300 milimetrů srážek, což je zhruba čtvrtina až třetina ročního průměru,“ doplnil Tolasz. Teplotně se červen pohyboval zhruba jeden stupeň nad průměrem.

V červenci pak napršelo podle Tolasze zhruba 85 procent srážkového normálu. Teplotně se druhý letní měsíc pohyboval asi půl stupně nad dlouhodobým průměrem. „Takže pocit, že máme upršené a studené léto, neodpovídá realitě,“ konstatoval.

Lehce nad průměrem by se měl držet i srpen

Podle Tolasze by mělo být v průběhu léta na území Česka v konečném součtu zhruba dvacet až dvacet pět tropických dní. V uplynulých letech se jich ale často vyskytovalo i padesát. V letošním roce jich prý bylo zatím 17.

I zbytek léta zůstane podle Nováka obdobný. „Můžeme říct, že nás čeká krátké ochlazení na začátku prvního srpnového týdne. Od jeho poloviny by se mělo oteplovat. Pravděpodobně nás čeká další tropický víkend, tam je tendence k výraznému oteplení,“ vysvětlil. Ve druhé polovině srpna už podle Nováka zatím není výhled tak jasný. Předpokládá ale, že nedojde k prudkému ochlazení.