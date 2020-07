Poslanec ANO Vrána složil mandát, nahradí ho Blažková

„K dnešnímu dni jsem složil poslanecký mandát, můj asistent předsedovi sněmovny dnes předal notářsky ověřené prohlášení o složení mandátu. Důvodem je to, že nechci alibisticky čekat na to, jestli budu zvolen senátorem, nebo ne. Chci to udělat dopředu, abych se soustředil na boj o Senát,“ prohlásil v pátek Vrána, který je zároveň neuvolněným přerovským radním a neuvolněným náměstkem hejtmana.

Starostka Vranovic-Kelčic Blažková, která ho vzápětí v dolní komoře nahradí, se v komunální politice pohybuje řadu let. Starostkou obce je třetí volební období, v jednom volebním období byla místostarostkou. „Nastupuji ve sněmovně do rozjetého vlaku, ale své zkušenosti z komunální politiky určitě uplatním. Bude to zajímavá životní zkušenost,“ konstatuje Blažková. Ve funkci starostky zůstane. „V obci to vědí, jsme dohodnuti, že mi budou pomáhat. Myslím, že se to dá zvládnout,“ dodává.

O vstup do vysoké politiky se kromě poslaneckých voleb před třemi lety, kdy skončila jako první náhradník, pokoušela také před dvěma lety, kdy za ANO kandidovala do Senátu. Tehdy skončila třetí, o několik hlasů ji při postupu do druhého kola porazila nezávislá kandidátka Jitka Chalánková.

Manažer v přerovské chemičce i radní města

Vrána v roce 2012 vystoupil z ODS, později vstoupil do hnutí ANO. Z pozice lídra přivedl v přerovských komunálních volbách v roce 2014 vítězné hnutí do vedoucích funkcí na radnici. Tehdy však post primátora přepustil Společně pro Přerov a pozice náměstků svým kolegům a sám se stal radním. Funkci obhájil při dalších komunálních volbách, tehdy už i jako poslanec, kterým se stal v roce 2017.

V prosinci 2018 se stal neuvolněným náměstkem olomouckého hejtmana, vystřídal prostějovského primátora Františka Juru (ANO), který rezignoval kvůli kumulaci funkcí. Před vstupem do vysoké politiky pracoval jako obchodní manažer v přerovské chemičce Precheza, která patří do holdingu Agrofert.