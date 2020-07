Rez jde k zemi. České Budějovice přijdou o kolonádu ze sedmdesátých let

Podle kritiků nechali stavbu zchátrat úředníci a reprezentanti města, demolice se nelíbí například historičce Evě Erbanové. „Možná za dvacet let nám další generace vyčte: Jo, měli jste tu něco unikátního, mohli jste mít doklad z tý doby, ale nebude tu nic,“ tvrdí.

Demolice téměř čtvrt kilometru dlouhé promenády je rozdělená do několika etap. Potrvá tak minimálně do začátku září. Novou podobu ulice navrhnou současní architekti. Už příští rok by se mělo místo podle nejlepšího návrhu upravit. Z přístřešků tu nezůstane nic.