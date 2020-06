Před 25 lety železničářům ujely naložené vagony. Při srážce s vlakem u Krouny zahynulo 19 lidí

„Projelo to tím. Byla jsem zašprajcovaná mezi podlahami. Ležela jsem na zemi osobního vlaku a nade mnou byla podlaha nákladního vlaku,“ vzpomínala později Vlasta Košnarová-Pražanová, která jako jedna ze čtyř lidí srážku přežila. Při nehodě přišla o manžela, se kterým se vracela ze svatební cesty ze Španělska. Sama v nemocnici měsíc bojovala o život.

Ke Krouně se sice slétlo hned několik vrtulníků, většině cestujících už ale záchranáři nemohli pomoci. „Resuscitovat nebo křísit se nedal nikdo. Selekce byla jednoznačná – buď mrtvý, nebo živý, který měl ještě šanci,“ popsal situaci jeden člen posádek letecké záchranné služby. Při srážce zahynulo osmnáct lidí, devatenáctá oběť zemřela v nemocnici. S výjimkou jedné dívky měli i přeživší většinou vážná zranění.

Neštěstí urychlilo zabezpečení trati

Podle některých expertů bylo tehdy až osm minut na to dát vědět posádce a cestujícím o blížícím se nebezpečí. S vlakem ale nebylo jak navázat spojení. Lokálka mezi Žďárcem a Poličkou se proto v červnu 1996 dočkala vysílaček.

Celou trať v současnosti také řídí dispečer z centra ve Svitavách. Pokud by se vagony samovolně rozjely dnes, drážní zaměstnanci by je viděli na monitorech. S posádkou by se mohli spojit, nebo vlak na dálku zastavit. Tragédie také urychlila zavádění radiostanic na místních tratích po celé České republice.