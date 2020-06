Letos poprvé nesmí zemědělci používat glyfosát, zaplatí víc za sušení úrody

Rostlina, která dozrává a kvete zároveň. To pro zemědělce nikdy není dobrá zpráva. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jana Staňka bude při sklizni vyšší vlhkost, takže se bude muset zaplatit víc za sušení.

Obvykle by zemědělec na dosychání před sklizní použil glyfosát. Letos poprvé ale nesmí.

„V loňském roce zemědělci mohli ještě využít zbytky zásob glyfosátu, které měli. Skutečně od letošního roku už nemohou na předsklizňovou aplikaci glyfosát použít nikde,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Týká se to všech plodin sklízených pro potravinářství. Technických ale ne. „Je tady na to několik názorů, v Evropské unii. Protože máme společnosti proti rakovině, které říkají, že je to rakovinotvorné. A pak je tu instituce evropská o chemických látkách, a ta říká, že to není nebezpečné. Není to zkrátka zatím prokázané. A díky tomu je to také pořád povolené na nějaké aplikace,“ vysvětlil Staněk.

Meziplodiny jsou oblíbenější

Není to ale jediná letošní novinka z tuzemských polí. Roste obliba barevně kvetoucích rostlin, které se čím dál častěji využívají jako meziplodina.

Na poli nedaleko Okoře například letos roste jetel inkarnát. Zemědělci ho brzy buď zaorají jako zelené hnojivo, nebo sklidí jako pícninu pro dobytek. Někteří zemědělci to totiž berou jako investici, půda se vzpamatuje a získá živiny. A další rok je pak úroda lepší.