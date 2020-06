Policie obvinila řidiče autobusu kvůli nehodě u Struhařova. Hrozí mu až osm let vězení

Signalizační zařízení na přejezdu bylo podle kriminalistů v době nehody v provozu. Kriminalisté řidiče obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí dva až osm let vězení. „Policisté podávali návrh na vzetí do vazby, ale soud to neakceptoval, muž je tak vyšetřován na svobodě,“ dodala Schindlová.

Událost se stala ráno na silnici 112 mezi Struhařovem a Dobříčkovem na přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací. Autobus vjel na koleje ve chvíli, kdy tudy projížděl vlak Českých drah. Osobní motorový vlak po srážce vykolejil, havarovaný autobus zůstal v kolejišti. V obou dopravních prostředcích cestovalo dvanáct lidí, z toho deset museli hasiči zachraňovat.

Škoda byla předběžně vyčíslena téměř na čtyři miliony korun. Jednokolejná trať mezi Benešovem a Vlašimí byla po nehodě až do podvečera mimo provoz.