Česká a slovenská armáda by měly spolupracovat, uvedli ministři. Ve hře je nákup letadel

O možné spolupráci Česka a Slovenska v obranném průmyslu se mluví opakovaně, žádný projekt se ale neuskutečnil. Podle Metnara by se užší spolupráce mohla týkat nákupu munice nebo modernizace pozemní techniky. Konkrétní ale Metnar ani Naď být nechtěli.

„Když najdeme seznam takový, že my poskytneme České republice to, co potřebuje, a Česká republika poskytne nám, co potřebujeme my, a bude to plus minus ve stejném objemu, tak to můžeme společně oznámit jako společný postup, který chceme realizovat,“ řekl Naď. Podle Metnara ministři zadali svým podřízeným, aby seznam projektů vytipovali.

Metnar vyzdvihl, že návštěva slovenského ministra v Praze je jeho první zahraniční cestou ve funkci. Oba podle něj mluvili o spolupráci, o výcviku nebo o zahraničních misích, ve kterých obě armády působí společně. Za společnou prioritu Metnar označil účast obou zemí v oblasti Sahelu. Sahel označuje pás území v Africe na jižním okraji Sahary. Kromě Mali zahrnuje Niger, Čad, Etiopii, Súdán, Senegal, Mauritánii a Burkinu Faso. V posledních letech se potýká s útoky islamistů.