Soud opět zamítl obnovení řízení v případu disidenta Wonky. Není důvod, tvrdí

Okresní soud v Hradci Králové podruhé zamítl obnovu řízení ve více než 30 let starém případu disidenta Pavla Wonky, který se týkal údajně křivého obvinění členů KSČ. Okresní prokuratura v Trutnově za to Wonku několik let stíhala, než tehdejší hradecký okresní soud věc v únoru 1988 pro neúčelnost zastavil. Wonka byl tehdy již odsouzen za závažnější činy. O obnovu řízení usiluje Jiří Wonka, který se roky u soudů snaží očistit bratrovo jméno.