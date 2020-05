Archeologové objevili na Rychnovsku pravěké osídlení, mohlo by jít o unikátní nález

Součástí sídliště jsou studny hluboké několik metrů. Při vykopávkách archeologové přišli i na další stopy osídlení z různých etap zemědělského pravěku.

„Máme tu shluk pěti okrouhlých studen, jaký je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se studny této kultury objevují, v Česku by to bylo vůbec poprvé. Kolem je velké množství kůlových jamek, předběžně to interpretujeme jako ohrady případně lehčí konstrukce příbytků,“ řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková.

Podle ní studny nesloužily na sídlišti najednou, jakmile se jedna zřítila, byla nahrazena novou. Studny nebyly ničím vyztužené, sloužily jako zdroj pitné vody.