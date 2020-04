Do práce na kole, na rotopedu nebo pěšky. Výzva má kvůli koronaviru nová pravidla

Poslední dva dny mají lidé na registraci do celonárodní výzvy Do práce na kole. Jubilejní desátý ročník má ale kvůli opatřením spojeným s koronavirovou nákazou upravená pravidla. Účastníci si letos mohou zapisovat nejen cesty do práce, ale i zdravotní vycházky, domácí cvičení jógy nebo jízdu na rotopedu.