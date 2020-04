Dědictví po výtvarníkovi Zdeňku Milerovi si rozdělilo šest lidí, píše server Seznam Zprávy

Milerovi příbuzní se domluvili po více než osmi letech soudních sporů. Dědictví včetně podílů k majetkovým právům, obrazům a finanční hotovosti na několika účtech si rozdělí Milerova manželka Emílie, tři jeho děti – Barbora, Kateřina a Michael z prvního manželství – a jeho vnučka Karolína. Fischerová získala svůj dědický podíl v penězích.

Dceři Barboře připadne čtyřicetiprocentní podíl majetkových práv, vdova po výtvarníkovi i jeho další děti Kateřina a Michael mají každý nárok na dvacet procent. Čtveřice zdědila také přístup k deseti bankovním účtům.

„Všichni čtyři zároveň získají také 192 obrazů, které Zdeněk Miler nakreslil. Jeden se například jmenuje Krtek a rybka, další Domeček s dvěma myškami nebo Cvrček v okapové rouře,“ uvádí server. Hodnota obrazů byla podle notáře v době úmrtí autora třicet milionů korun.

Končí i spory s vnučkou Karolínou

Všichni dědicové se také dohodli, že mezi sebou ukončí veškeré soudní spory a neměli by se ani pouštět do nových soudních sporů či správních řízení s Milerovou vnučkou Karolínou ani s jeho dcerou Kateřinou. „Nebudou tak uplatňovat jakékoliv nároky vzniklé do dne uzavření této dohody,“ uvedl v dokumentu notář.