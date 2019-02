Výtvarnice Kateřina Milerová prohrála spor o Krtečka, nový příběh musí stáhnout z trhu

Milerová trvá na tom, že dohoda je platná a že způsob, jakým postavu Krtečka ztvárnila, je zcela v souladu s ujednáním, které s otcem uzavřela. „S otcem jsem spolupracovala od 26 let, tak bylo jasný, že v tom budu pokračovat. No a paní doktorka Fischerová si usmyslela, že mi to překazí. Takže se jí to podařilo,“ uvedla po verdiktu soudu dcera Zdeňka Milera Kateřina.

Milena Fischerová byla také spolupracovnicí Zdeňka Milera. A ten ji určil správkyní svých autorských práv – do té doby, než bude vyřešeno dědictví. „Licenční smlouvu, kterou paní Kateřina předložila, jsem posoudila jako neplatnou, upozornila jsem ji na to. Nicméně ona byla přesvědčená, že platná je,“ uvedla správkyně autorských práv Zdeňka Milera Fischerová.

„I my máme za to, že ta dohoda je neplatná pro absenci ujednání o odměně,“ řekl předseda senátu Vrchního soudu v Praze Jiří Čurda.

Spory kolem oblíbené kreslené postavičky se táhnou řadu let, zatím není ani zřejmé, kdo všechno má po výtvarníkovi dědit. Miler po sobě totiž zanechal několik různých závětí. Fischerová, která ze své pozice musí chránit Milerův majetek i proti samotným dědicům, vede další spor s výtvarníkovou vnučkou Karolínou.

Ta poskytuje licence na Krtečka na základě smlouvy, o níž soud loni nepravomocně prohlásil, že je neplatná. Vnučka se rovněž odvolala.