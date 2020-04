Přechod na DVB-T2 by mohl pokračovat v červenci. Signál má pokrýt Moravu

Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2, který v polovině března zastavilo šíření koronaviru, by se mohl obnovit v červenci a skončit v říjnu tohoto roku. Předběžně s tím počítají České radiokomunikace, definitivní slovo pak bude mít vláda, informoval o tom Radiožurnál. Pokud by se přechod na DVB-T2 podařilo obnovit v tomto termínu, celý proces by se zpozdil zhruba o čtyři měsíce.