Víkend přinese ochlazení, příští týden vodu

Konec týdne ale mnoho nezmění na suchu. V sobotu by se sice výjimečně mohly vyskytnout přeháňky, ale jejich úhrny nepřesáhnou dva milimetry. Lépe by mělo být v příštím týdnu. Nejprve se oteplí, v úterý by mohl být první den nazývaný letní, tedy s teplotami přes 25 stupňů. Pak ale přijdou bouřky a následně by mělo pršet na většině území.