Velení evropské mise v Mali převezme český generál Ridzák

Že velení 600 vojáků na misi EUTM v Mali převezme příslušník české armády, bylo zřejmé již dříve. Nyní již je jisté, že to bude František Ridzák. Získal potřebný souhlas Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.

Třiapadesátiletý František Ridzák původně působil u radistů, po vstupu České republiky do NATO se ale na několik let přesunul do Bruselu. Po návratu od roku 2003 pracoval na generálním štábu, později velel ruzyňské základně komunikačních a informačních systémů a po roce 2013 se podílel na vzniku Agentury komunikačních a informačních systémů. Od roku 2016 byl jejím ředitelem.