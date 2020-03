Přes dvě stovky bývalých zdravotních sester se nabídlo s pomocí, přihlásit se můžou další

Spojení nemocnic a bývalých zdravotních sester už funguje v praxi. Například Romana Vochtová Syřenová se díky iniciativě Sestry v záloze propojila s Fakultní nemocnicí Olomouc (FNO). Práci ve zdravotnictví bere jako poslání, i proto s nabídnutím pomoci neváhala. „Vybrala jsem si to a chci to dělat zrovna v době, kdy to je asi nejvíc potřeba,“ říká.

Nemocnice v Olomouci s příslužbou počítá a děkuje za ni. „V případě potřeby jsme připraveni nasadit větší počet těchto dobrovolníků,“ sdělil její mluvčí Adam Fritscher.