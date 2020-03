V čele Evropské obranné agentury stane diplomat Šedivý, podpořil ho i šéf unijní diplomacie

V letech 1996 až 2002 byl externím poradcem prezidenta Václava Havla, v letech 1998 až 2004 ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze; vyučoval mezinárodní politiku a bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově, přednášel i na University of New York v Praze; od září 2006 do ledna 2007 byl ministrem obrany v první vládě Mirka Topolánka; v letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoopa Scheffera pro obrannou politiku a plánování; od listopadu 2010 do srpna 2012 byl prvním náměstkem ministra obrany; od září 2012 do srpna 2019 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR při NATO.