Na české univerzity mají přijet desítky čínských studentů. Někde požadují zdravotní prohlídku

Do Česka má na letní semestr přijet nejméně 66 studentů z Číny, většinou v rámci výměnných pobytů. České televizi to potvrdilo celkem dvacet oslovených univerzit. Některé ze škol pobyty čínských studentů ruší. Jiné před jejich příjezdem do Česka žádají zdravotní prohlídku.