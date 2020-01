Na jihu Čech hrozí náledí, v celém Česku pak mrznoucí mlhy

Náledí se podle meteorologů může na jihu Čech tvořit lokálně po předchozím sněžení, a to od pondělních 18 hodin. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost,“ varoval ČHMÚ. Lidé by se venku měli pohybovat opatrně, starší nebo méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.