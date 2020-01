Dozorci Rathovi za mřížemi nijak nenadržují, hájí Vězeňskou službu její šéf. Benešová to prověří

„Informace musíme samozřejmě porovnat, následně požádá paní ministryně o stanovisko nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana,“ řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Ministerstvu jde podle něj o to, aby postup nebyl v rozporu se stanoviskem Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT).

Vedení Vězeňské služby (VS) se proti kritice státních zástupců už počátkem týdne ohradilo. „Odsouzený Rath není v žádném případě žádným VIP vězněm, kterému by ředitel věznice nějak nadržoval,“ zareagoval generální ředitel VS Petr Dohnal.

Podle Lenky Bradáčové ale z Dohnalových veřejných vyjádření plyne, že nedisponuje správnými informacemi. Právě proto se vrchní státní zástupkyně obrátila na ministryni.

Vězeňská služba kritizuje pražské vrchní státní zastupitelství za to, jak medializovalo pochybení teplické věznice ohledně Rathova věznění. O pochybení hovořila Bradáčová bez dalších podrobností v neděli.

Vězeňská služba versus státní zastupitelství

Ústecký krajský státní zástupce Radim Kadlček pak uvedl, že dozorová prověrka ve věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci.

Bezpečnostní sbor se ředitele věznice zastal s tím, že matraci povolil z humánních důvodů a kalhoty byly určené pro výtvarný kroužek. Dohnal označil postup státních zástupců za nestandardní a má za to, že pražské vrchní státní zastupitelství zasahuje do pravomocí VS. Podle něj totiž věznici sdělilo, že nepřipadá v úvahu, aby tam Rath pracoval jako lékař.