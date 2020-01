Zima je letos nadprůměrně teplá. Změní se to možná až koncem ledna

„Nacházíme se přibližně uprostřed zimy a její první polovina byla teplotně nadprůměrná,“ zhodnotil meteorolog ČT Pavel Karas. V prosinci byla podle něj průměrná měsíční teplota skoro o tři stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr z let 1981 až 2010.

Výrazně teplá epizoda se vyskytla mezi 14. a 25. prosincem, odchylky od normálu byly čtyři stupně nad nulou a vyšší. „Teploty obvyklé nebo nižší, než je dlouhodobý průměr, byly v loňském prosinci jenom na začátku, do 6. prosince a pak kolem 11. prosince. Znamená to, že za posledních deset let byl prosinec teplejší jenom v jednom případě, a to v roce 2015,“ vysvětlil Karas.