Desítky tisíc dotazů kvůli zvýšené rodičovské. Nejvyšší nápor rodičů ale Úřad práce teprve čeká

„Pokud rodiny s částkou souhlasí, tak nemusí dělat nic. Pokud si to chtějí navýšit, je to otázka několika málo minut. My jsme personálně posilovali a mám informace, že všechno běží, jak má,“ komentuje situaci na úřadech práce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Úředníci čekají větší nápor až v druhém lednovém týdnu. Dopisy s informacemi o čerpání příspěvku totiž do domácností přicházely v uplynulých dnech a mnoho žadatelů si zatím přišlo teprve pro tiskopisy. Na olomoucký úřad práce ve čtvrtek dorazilo během první hodiny zhruba padesát klientů, kteří chtějí příspěvek upravit, podobně situace vypadala i v Plzni. Místo jedné pracovnice tam žádosti lidí vyřizovaly tři.