Skauti získali klobouk svého zakladatele. Komunisté přitom artefakt před 70 lety málem zničili

„Když byl otec jako vedoucí se svým oddílem na táboře, tak Svojsík jezdil kontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Otec se mu zmínil, že dostal povolení od hajného, že si smí porazit velkou borovici, která rostla na vysoké skalní stěně. Svojsík mu řekl, že s těmi vlčaty (skauti ve věku osm až deset let) se mu to nemůže podařit a že na to vsadí svůj klobouk. Následně odjel na další návštěvu a měl přijet ještě druhý den,“ popisuje okolnosti sázky svého otce se zakladatelem skautingu Miloš Kramář.

Skautům se ale těžko přístupný strom podařilo za 24 hodin porazit, rozřezat a uskladnit u táborové kuchyně. Když pak Svojsík druhý den přijel, smekl prý klobouk a položil ho na vůdcovské křeslo u ohně.

„Nenechal si pak od otce vymluvit, že si klobouk musí nechat, protože je součástí kroje a pojede ještě na další návštěvy. Nakonec to dopadlo tak, že otec mu dal svůj klobouk, který měl naštěstí stejnou velikost, a Svojsíkův klobouk zůstal v oddílové klubovně jako památka,“ vysvětluje Kramář.