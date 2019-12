„Tak špatný, že ho nelze zlepšit.“ Odborníci kritizují nový stavební zákon

V říjnu 2019 například ICOMOS spolu s UNESCO upozornil na to, že Praha by kvůli nedostatečné péči o památky mohla být zařazena na seznam památek v ohrožení. Organizace kritizovala Česko i vedení Prahy, vadil jí i chystaný stavební zákon.

Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) je mezinárodní nevládní organizací sídlící v Paříži. Založena byla roku 1965 a stará se o ochranu kulturního dědictví na celosvětové úrovni.

Co je to ICOMOS

K nejkritizovanějším částem zákona patří zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení. Pokud se tedy příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. V této lhůtě však není podle odborníků možné zpracovat vyjádření u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území. Zrušení závazných stanovisek památkářů a podřízení památkové péče rozhodování stavebního úřadu podle nich ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče.

Organizace: Ať ministerstvo zákon zpracuje znovu

Podle organizace je nezbytné, aby byl zákon nově zpracován, a to nikoliv Hospodářskou komorou, ale ministerstvem pro místní rozvoj. „Ve spolupráci s odborně relevantními subjekty, v souladu s legislativními pravidly vlády, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR tak, aby byla garantována ochrana památkového bohatství pro další generace,“ uvedl ICOMOS.

Předkladatel zákona uvádí, že stavební řízení by se mělo díky nové úpravě zrychlit. Trvá údajně až pět let a zákon by měl pomoci tomu, aby netrvalo déle než rok. Pětiletá lhůta však odpovídá náročným a rozsáhlým developerským projektům, většina staveb má povolovací řízení kratší.