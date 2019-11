Protopopová je ve vládní radě. Není kontroverzní, říká Babiš

„Není to kontroverzní osoba. Já skutečně nevím, proč opakujete ten hyenismus Seznam Zpráv, které tady šíří lži o mém synovi. Paní Protopopová měla službu v Národním ústavu duševního zdraví, kdy mého syna přivezli do toho ústavu. Teď se jí za to dostávají tyhle nesmysly,“ reagoval premiér na dotaz novinářů, proč jmenoval tuto lékařku.

Premiér ji podle svých slov jmenoval na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Měl k jejímu jmenování výhrady, protože tušil, že uvedení do funkce rozvíří mediální pozornost. Je ale podle Babiše tou správnou odbornicí.

„Je to osoba, které záleží na řešení duševního zdraví našich obyvatel. Jakou my dneska máme koncepci. My dneska, když má někdo problém, tak ho zavřeme do Bohnic. A paní Protopopová přichází s reformou psychiatrické léčby a říká, že zkrátka budeme lidem pomáhat doma, nebo v jejich bydlišti,“ řekl Babiš.