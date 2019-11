Metnar zváží budoucnost šéfa odboru válečných veteránů Stehlíka. Výbor doporučil jeho setrvání ve funkci

Změna v čele odboru pro válečné veterány je součásti změny systemizace, kterou by se měla vláda zabývat do konce roku. Pozice šéfa odboru by se měla změnit v post pro civilistu, nikoliv pro vojáka.

Metnar na jednání sněmovního výboru pro obranu řekl, že řešení Stehlíkovy budoucnosti převzal a ještě definitivně nerozhodl. Poslancům, kteří se většinově v diskusi stavěli za Stehlíkovo setrvání, řekl, že si jejich názory rád vyslechne a možná budou vodítkem k rozhodnutí, které učiní.

Stehlíka se zastal i premiér

Eduard Stehlík stojí v čele odboru od roku 2014. Minulý týden informoval, že mu neprodloužili závazek, a na konci roku proto skončí. Po přesunu funkce ředitele do civilní tabulky se může přihlásit do nového výběrového řízení. To však nepředpokládá, protože je přesvědčen, že v čele odboru má být voják: uniforma mu podle něj otevírá lepší možnosti při jednání s vojáky.

Metnar označil Stehlíka za výborného historika. Motivace ke změně podle něj vycházela ze zkušeností policie, kde podobnou pozici také zastává civilista. Na Stehlíkovu podporu vystoupilo v minulých dnech několik politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).