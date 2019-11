ŽIVĚ: Sněmovna bude schvalovat právo na digitální komunikaci s úřady

Státní příspěvek zaměstnavatelům na plat zdravotně postižených lidí by měl vzrůst na 12 800 korun měsíčně místo nynějších 12 tisíc korun. Důvodem zvýšení je letošní růst minimální mzdy. Do budoucna by navíc mohla o výši dotace rozhodovat pouze vláda – nemusel by se pokaždé měnit zákon, jako je tomu nyní.

Poslanecký návrh zákona o právu na digitální služby dá lidem a firmám mimo jiné právo přístupu k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít naproti tomu povinnost takový přístup elektronicky zajistit.