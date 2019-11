Dotaci pro Synthesii zmiňoval návrh bruselského auditu, policie nyní trestní oznámení odložila

Policie se nebude dále zabývat trestním oznámením, které kvůli podezření ze spáchání dotačního podvodu podalo ministerstvo práce a sociálních věcí na chemičku Synthesia ze skupiny Agrofert. Policisté nezjistili nic, co by napovídalo spáchání trestného činu. České televizi to řekl Pavel Hochmann z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, které případ dozorovalo. MPSV podalo trestní oznámení v červnu kvůli dotacím z evropského sociálního fondu.