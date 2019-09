Jeden burčák nevládne všem, lišit se může barva, chuť i vůně. Přesto se nápoj falšuje

Burčák se smí prodávat od 1. srpna do 30. listopadu, fakticky se však objevuje až později a nyní, ve druhé polovině září, lze hovořit o vrcholu burčákové sezony. Na to, jak má „správný“ burčák vypadat, neexistuje jasný návod. Jde zkrátka o částečně zkvašený hroznový mošt. Podle Pavla Kopřivy může mít burčák všelijakou podobu z hlediska barvy, chuti i vůně.

Pro to, co nekupovat, tak má mluvčí potravinářské inspekce jedinou radu: „Spotřebitelé by se měli mít na pozoru před nápoji, které některým ze smyslových parametrů – chuť, vůně, barva – působí nepřirozeně.“ Dodal, že usazeniny lze tolerovat „do určité míry“.