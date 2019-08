Provizorium od roku 1942. Hasiči v pražských Holešovicích se po desítkách let dočkají nové stanice

Po dokončení stavby by měla v nové stanici působit tři družstva. V plánu je také rozšíření o další budovu, kam by se měla přesunout část útvaru prevence a administrativa pro občany ohledně kolaudací. Ta je zatím ve fázi studie. Areál doplní také výjezdové stanoviště záchranné služby, která by podle memoranda s hlavním městem měla časem být na všech hasičských základnách v metropoli.

V Praze je celkem deset stanic a v zásadě všechny podle Hlinovského potřebují investice. „Hasičský záchranný sbor České republiky, nikoliv jenom ten pražský, už nemá zhruba devět let zásadní finanční prostředky na investice. Nejenom stavební, ale i do techniky. A to se nabaluje, takže je to samozřejmě vidět,“ vysvětlil. Dodal, že kromě stanice v Modřanech jsou všechny desítky let staré, jedna z nich je dokonce z roku 1926.