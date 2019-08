Úvod týdne ve znamení deště, postupně se vyjasní. Nejchladněji bude ve středu

Zataženo a srážky vydrží do středečního rána, během dne by se ale měla oblačnost postupně protrhat a ustane i déšť, navečer by už na většině území mělo být polojasno. Středa by také měla být nejchladnějším dnem tohoto týdne, maximální teploty se v celém Česku sjednotí kolem dvaceti stupňů.

Polojasná obloha vydrží i ve čtvrtek, místy je možno čekat přeháňky, ale množství srážek bude menší než předchozí dny, ojediněle se mohou objevit bouřky. Teploty opět lehce vzrostou, maxima by se měla pohybovat mezi dvaceti a čtyřiadvaceti stupni, v pátek ještě o dva stupně výše.

Víkend nás čeká spíše slunečný, nejčastěji bude nebe polojasné, v neděli potom začnou mraky přibývat a s nimi se vrátí i přeháňky a déšť. Teplotní maxima se budou pohybovat kolem šestadvaceti stupňů Celsia.