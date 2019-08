Na Metallicu v pražských Letňanech míří davy fanoušků. Koncert přinesl omezení v dopravě

👨‍🎤 🚇 ➡️ Na Metallicu v neděli jedině metrem! Doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen.

Po ukončení koncertu bude provoz metra posílen a prodloužen do 1.00 hodiny.



👨‍🎤 🚇 ➡️ https://t.co/zeoe0sv5TW pic.twitter.com/i1NPPvo9mS