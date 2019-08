Senátoři kývli na možnost zbavit se během tří let dluhů z dětství

Zvýhodněný režim by se měl nově týkat lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků.

Senátoři ve středu návrh schválili v hladké debatě. Už dříve nicméně část zákonodárců poukázala na možné riziko zneužití nových pravidel rodiči dětí. Podle senátora Zdeňka Hraby (STAN) může hrozit to, že nyní budou smlouvy uzavírat místo rodičů jejich děti, aby se tak snáze dostaly z dluhů. V tom se s ním ztotožnil i předseda ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD).

Dluhy za jízdu načerno nebo poplatky za odpad

Poslanecká novela, kterou předložili představitelé všech devíti sněmovních frakcí v čele s poslankyní Kateřinou Valachovou (ČSSD), navazuje na další ještě nepřijatou úpravu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na jejich zákonné zástupce. Vláda s oběma změnami souhlasila.