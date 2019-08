Moderní bionické protézy výrazně ulehčí pacientům život. Ne každý na ně má ale nárok

„Na to se nelze dívat, jako to dělá pojišťovna. Má jednu ruku, na druhou jí nepřispějeme, dáme jí invalidní důchod. Už jí 15 let platí důchod, za to by byly dvě bionické protézy,“ kritizuje ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. „Tuto legislativu ovšem pojišťovny netvoří. Nemají možnost podávat dokonce ani návrhy na její případné úpravy,“ reaguje Iwona Navrátilova z tiskového oddělení VZP.

Mladík má protézy místo obou rukou, teď se dostal na hudební konzervatoř

S moderní bionickou protézou už se naopak sžil Jan Kříž, který v roce 2017 odstartoval řadu podobných sbírek, když přišel o ruce v drtiči na větve. Nakonec dárci přispěli dvěma miliony korun.