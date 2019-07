Kauza Walderode míří k Nejvyššímu soudu. Památkáři i Turnov připravují dovolání

„Důvod je ten, že nejsme firma ani soukromník, ale město. Hospodaříme s městským majetkem a musíme využívat všech opravných prostředků, nejde to vzdát. Budeme bojovat až do konce, budeme doufat, že se něco stane,“ uvedl tajemník turnovského městského úřadu Miroslav Šmiraus. U Turnova vznáší dědička nárok na 300 hektarů lesa a pozemky.

Také podle ředitele Národního památkového ústavu na Sychrově Miloše Kadlece jsou pro podání dovolání důvody. Památkářů se týká zámek Hrubý Rohozec. „V současnosti to náš právní zástupce prochází, stejně jako město Turnov budeme podávat dovolání k Nejvyššímu soudu,“ dodal Kadlec.

Rozsudek okresního soudu z roku 2017 v červnu potvrdil odvolací soud

Právní zástupce rodu Walderode Roman Heyduk podotkl, že takové kroky protistran očekával. Na adresu turnovské radnice uvedl, že město si uvědomuje důsledky toho, co by se stalo, kdyby byl nárok uznán za důvodný. „Město Turnov bude bojovat jako lev, protože v momentě, kdy to pravomocně skončí, všechny firmy, které pozemky od města nakoupily, o ně přijdou. A budou chtít zpět kupní ceny včetně úroků a tak dále,“ dodal Heyduk. Podle něj jde Turnovu o hodně.

O tom, že Karel des Fours Walderode je oprávněnou osobou a na majetek zkonfiskovaný Benešovými dekrety má nárok, rozhodl v září 2017 Okresní soud v Semilech. Státní instituce a další subjekty se odvolaly, odvolací krajský soud ale v červnu rozsudek potvrdil. Rozhodnutí, že Walderode je oprávněnou osobou, nabylo verdiktem krajského soudu právní moci, žalovaní mohli podat už jen dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně.