V Kataru i Izraeli. Policie v kauze kolem Ratha pátrá po kontech, na kterých mohly skončit úplatky

Policie v rámci mezinárodní právní pomoci pátrá v šestici zemí, patří mezi ně Katar, Izrael nebo třeba ostrov Jersey v Lamanšském průlivu. „Případ je ve stádiu prověřování a konkrétní informace zatím neuvolňujeme,“ uvedl středočeský státní zástupce Martin Staněk.

Ve zmíněných destinacích by mohly být účty vedené na zemřelého otce exhejtmana. V rámci dědického řízení to notáři sdělil sám David Rath. „Celý soupis majetku dodal notáři bratr. Co tam uvedl, nebo neuvedl, je jeho polívka tím, že se tam ty účty objevily,“ poznamenal Michal Rath, bratr odsouzeného exhejtmana.

Bývalý politik přitom předložil závěť, v níž otec odkázal vše pouze jemu, což starší bratr Michal Rath u soudu rozporuje. Tvrdí, že o zahraničních účtech v minulosti nevěděl. Kolik by na kontech mohlo být prostředků, tak netuší. „Jsou to divné účty v divných destinacích,“ podotkl.