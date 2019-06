Šestadevadesátiny slaví Alois Dubec. Válečný veterán, který neměl čas se bát

Světlo světa spatřil 28. června 1923 ve Vlachově Lhotě na Valašsku v rodině vlastnící malé hospodářství. Vzhlížel ke staršímu bratrovi, který sloužil v řadách četnictva na Podkarpatské Rusi. Na jeho radu vstoupil v roce 1941 k vládnímu vojsku, aby se vyhnul totálnímu nasazení.

Z domoviny do světa

Mladý Alois Dubec nastoupil k útvaru do Týna nad Vltavou, v roce 1944 pak byl odvelen do severní Itálie. Odtud zanedlouho utekl s dalšími spolubojovníky k partyzánům, později se dostal přes Švýcarsko do Velké Británie. Tam se okamžitě přihlásil k leteckému výcviku u královského letectva. „Kdybych se měl bát, tak nebyl čas. Všechno bylo velice rychlé,“ přibližuje dnes.

Letecký výcvik přerušil s koncem války, po návratu do vlasti si přál studovat leteckou akademii. Bez maturity ale nedostal možnost výcvik dokončit. „Hrozně mě to mrzelo. Přestože nám Honza Masaryk slíbil, že nám bude maturita prominuta,“ vzpomíná na zklamání.