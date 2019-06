Na některých tratích se bude jezdit 200 kilometrů za hodinu. První úsek bude na koridoru do Plzně

Každý milimetr se počítá a může rozhodnout o tom, jakou rychlost v něm nakonec povolí. Výsledky ve vagonu zaznamenává hned několik počítačů. Vlak tunelem projede šestkrát, nesmí se ale na trati potkat s žádným jiným, aby to nezkreslilo měření. Test podle železničářů dopadl nadějně.

Posádka v něm sleduje sběrač, který klouže po troleji. Právě na tyto dva prvky, které vedou proud do lokomotivy, působí největší síly a tlaky, v tunelu obzvlášť. Je to vidět i pouhým okem. Vlak je z čtyřkilometrového tunelu venku za devadesát sekund.

Běžné vlaky jezdí Ejpovickým tunelem zatím pouze omezenou rychlostí, nově by se v něm mohlo jezdit až 200 kilometrů za hodinu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ho proto testovala speciálním měřícím vagonem.

„Je to jeden z prvních kroků, abychom mohli testovat i avizovanou dvousetkilometrovou rychlost,“ říká mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Pro dvousetkilometrovou rychlost třeba nesmějí být na trati přejezdy, jen nadjezdy. Správa železnic má vytipovány tratě, které upraví, hotové by mohly být za pět let.

Podle informací z loňska železničáři prověřovali nutné úpravy pro rychlost 200 km/h na úsecích Choceň–Uhersko, Břeclav–Vranovice, Olomouc–Dluhonice, Sudoměřice–Votice a úsek Soběslav–Doubí, Nemanice–Ševětín.

I tyto úseky však vyžadují řadu stavebních úprav: jde zejména o již zmíněné odstranění všech úrovňových křížení se silnicemi. Železničáři také musí prověřit všechny mosty a samotné koleje, zda vydrží při zvýšené rychlosti pravidelný provoz. Vedle toho se musí upravit také nástupiště, zabezpečovací zařízení i trakční vedení.