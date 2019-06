Cena svatého Vojtěcha míří na Dunaj. Laureátem je slovenský politik a literární vědec Zajac

Cenu svatého Vojtěcha za mír, svobodu a spolupráci v Evropě pro rok 2019 převzal Peter Zajac z rukou českého prezidenta na Pražském hraděn.

„Bojoval jste nejenom proti totalitnímu režimu, ale bojoval jste i proti autoritativnímu režimu, takže váš boj se setkal se dvěma oponenty a v obou případech vyšel vítězně,“ řekl směrem k Zajacovi během svého projevu na ceremonii Zeman.

„Váš život ztělesňuje to nejlepší, co v našich národech existuje - odvahu, víru a vytrvalost,“ dodal prezident před předáním ocenění, které každý rok uděluje německá Adalbertova nadace. Ta Zajace ocenila za to, že se za komunismu angažoval v boji za demokracii a svobodu.